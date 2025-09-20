Povertà educativa | Bimbi disatteso il diritto a ’fiorire’

Articolo 3, comma 2 della Costituzione: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". "Ma questo principio fondamentale, purtroppo, nel nostro Paese è ampiamente disatteso", sottolinea con amarezza Chiara Saraceno, eminente sociologa, esperta di politiche della famiglia e di sistemi di welfare. In Italia – rimarca – esiste un grave problema di povertà educativa e per tanti bambini non esiste un ‘diritto a fiorire’, ovvero a crescere in un ambiente che consenta loro di far sbocciare il loro talento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

