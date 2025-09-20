Potete pure invocare la libertà di espressione ma la realtà è che è proprio scarso | così il presidente Donald Trump sulla chiusura del Jimmy Kimmel Show La storia

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025

Donald Trump ne fa una questione di talento e di ascolti. Il Jimmy Kimmel gate, secondo il Presidente degli Stati Uniti, non ha nulla a che vedere con la politica: “Potete pure invocare la libertà di espressione, ma la realtà è che è proprio scarso”, ha dichiarato il tycoon, rispondendo a una domanda durante la visita di stato in Inghilterra. L’ospite di re Carlo ha continuato: “Ha detto delle cose orribili sulla morte del grande Charlie Kirk, ma è stato licenziato perché aveva ascolti molto bassi, non era una persona talentuosa, avrebbero dovuto fare questo molto tempo fa”. I numeri, il Presidente deve averli visti bene perché sì, negli ultimi anni c’è stato un calo della platea del noto show ma è impossibile negare che la coincidenza tra sospensione e alcune batture del conduttore sia ‘sospetta’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

