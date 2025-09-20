Potete pure invocare la libertà di espressione ma la realtà è che è proprio scarso | così il presidente Donald Trump sulla chiusura del Jimmy Kimmel Show La storia
Donald Trump ne fa una questione di talento e di ascolti. Il Jimmy Kimmel gate, secondo il Presidente degli Stati Uniti, non ha nulla a che vedere con la politica: “Potete pure invocare la libertà di espressione, ma la realtà è che è proprio scarso”, ha dichiarato il tycoon, rispondendo a una domanda durante la visita di stato in Inghilterra. L’ospite di re Carlo ha continuato: “Ha detto delle cose orribili sulla morte del grande Charlie Kirk, ma è stato licenziato perché aveva ascolti molto bassi, non era una persona talentuosa, avrebbero dovuto fare questo molto tempo fa”. I numeri, il Presidente deve averli visti bene perché sì, negli ultimi anni c’è stato un calo della platea del noto show ma è impossibile negare che la coincidenza tra sospensione e alcune batture del conduttore sia ‘sospetta’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: potete - pure
Tommy er Cuoco. . Bomber, questa la potete fare tutti, ma proprio tutti. Magari non vi viene così perchè io sono il numero 1, però se segui passo passo la mia ricetta vedi che ti viene bene pure a te. #pasta #ricette #ricetteitaliane #pastaburroeparmigiano #cuci Vai su Facebook