Poste Italiane offerta di lavoro per laureati | requisiti e scadenza

Quifinanza.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane, leader nazionale nei servizi postali, logistici e finanziari, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per potenziare la propria funzione logistica. L’obiettivo è costruire una squadra di professionisti specializzati nella gestione della supply chain, puntando su innovazione, efficienza e sostenibilità. Con oltre 120.000 dipendenti e 45 milioni di clienti, il gruppo rappresenta un pilastro dell’economia italiana. La logistica è uno dei settori strategici su cui Poste sta investendo maggiormente, grazie anche a soluzioni avanzate basate su automazione e tecnologie digitali. I profili ricercati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

poste italiane offerta di lavoro per laureati requisiti e scadenza

© Quifinanza.it - Poste Italiane, offerta di lavoro per laureati: requisiti e scadenza

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Lavoro, Poste Italiane alla ricerca di consulenti finanziari

Poste Italiane, offerta di lavoro per laureati: requisiti e scadenza; Nuove assunzioni in Poste Italiane: opportunità di lavoro a Cuneo; Lavoro.

Poste Italiane ricerca portalettere a tempo determinato, domande entro il 21 settembre - Nuova campagna assunzioni di Poste Italiane per portalettere, posti disponibili in 17 province, non sono richieste competenze specifiche ... it.blastingnews.com scrive

poste italiane offerta lavoroPoste Italiane, posizioni aperte per operatori di sportello: domande entro il 21 settembre - Posizioni aperte anche per categorie protette, contratto a tempo determinato e indeterminato presso gli uffici di Poste Italiane in 34 province ... Come scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Poste Italiane Offerta Lavoro