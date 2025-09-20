Poste Italiane offerta di lavoro per laureati | requisiti e scadenza

Poste Italiane, leader nazionale nei servizi postali, logistici e finanziari, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per potenziare la propria funzione logistica. L’obiettivo è costruire una squadra di professionisti specializzati nella gestione della supply chain, puntando su innovazione, efficienza e sostenibilità. Con oltre 120.000 dipendenti e 45 milioni di clienti, il gruppo rappresenta un pilastro dell’economia italiana. La logistica è uno dei settori strategici su cui Poste sta investendo maggiormente, grazie anche a soluzioni avanzate basate su automazione e tecnologie digitali. I profili ricercati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

