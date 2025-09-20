Portofino vip e politica | Obama in rada con Spielberg Toti accoglie l’ambasciatore trumpiano

Repubblica.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I contrasti del borgo più celebre (e ricco) della Riviera ligure. dove il sindaco annuncia le assegnazioni di nuove case popolari. Oggi l’arrivo dell'ex presidente degli Stati Uniti, ma in piazzetta ci sono i talk della nuova società di comunicazione dell’ex governatore, e. 🔗 Leggi su Repubblica.it

portofino vip e politica obama in rada con spielberg toti accoglie l8217ambasciatore trumpiano

© Repubblica.it - Portofino, vip e politica: Obama in rada con Spielberg, Toti accoglie l’ambasciatore trumpiano

In questa notizia si parla di: portofino - politica

Portofino Talks: una piazzetta sul mondo per discutere di politica, economia e futuro

Michelle Obama arrivata a Portofino, attesa per Barack; Barack e Michelle Obama atterrati a Genova: destinazione yacht di Spielberg a Portofino; Michelle e Barack Obama in vacanza a Portofino sullo yacht di Spielberg.

portofino vip politica obamaPortofino, vip e politica: Obama in rada con Spielberg, Toti accoglie l’ambasciatore trumpiano - I contrasti del borgo più celebre (e ricco) della Riviera ligure. genova.repubblica.it scrive

portofino vip politica obamaBarack e Michelle Obama in arrivo a Portofino - La visita in Liguria per un soggiorno sullo yacht di Spielberg, dove lei è già stata ospite in passato L’ex presidente americano Barack Obama e la moglie Michelle sono in arrivo a Portofino, dove sono ... Lo riporta genova.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Portofino Vip Politica Obama