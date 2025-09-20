Porto Empedocle scontro in consiglio comunale sul rischio dissesto | l’opposizione chiede dimissioni del sindaco
Seduta ad alta tensione a Porto Empedocle. Il dibattito sullo stato di crisi finanziaria dell’Ente, sollevato da un’interpellanza dei consiglieri di opposizione Salvatore Ersini, Gerlando Di Francesco, Antonino Traina e Melania Nuara, ha acceso lo scontro politico riportando al centro la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
