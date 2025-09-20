Porto Empedocle scontro in consiglio comunale sul rischio dissesto | l’opposizione chiede dimissioni del sindaco

Agrigentonotizie.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seduta ad alta tensione a Porto Empedocle. Il dibattito sullo stato di crisi finanziaria dell’Ente, sollevato da un’interpellanza dei consiglieri di opposizione Salvatore Ersini, Gerlando Di Francesco, Antonino Traina e Melania Nuara, ha acceso lo scontro politico riportando al centro la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porto - empedocle

Tartaruga caretta caretta trovata morta in spiaggia a Porto Empedocle, avviate le verifiche

Vertice in prefettura sul dissalatore mobile a Porto Empedocle, Carmina: “Non sarà operativo entro l'estate”

A Porto Empedocle è un continuo approdo di navi da crociera: ecco la “The World”, il parco giochi per milionari

Porto Empedocle, scontro in consiglio comunale sul rischio dissesto: l’opposizione chiede dimissioni del sindaco; Nuovi dissalatori a Porto Empedocle, c'è chi dice no: chiesto consiglio comunale straordinario; Riunioni, affari e parentele: ecco cosa cercava l’Aisi sul braccio destro di Meloni.

porto empedocle scontro consiglioPorto Empedocle, scontro in consiglio comunale sul rischio dissesto: l’opposizione chiede dimissioni del sindaco - La maggioranza difende il piano di riequilibrio, ma i rappresentanti della minoranza parlano di fallimento conclamato ... Si legge su agrigentonotizie.it

porto empedocle scontro consiglioPorto Empedocle, opposizione all’attacco: “Comune al collasso” - Al centro del dibattito, l’interpellanza presentata dai consiglieri di opposizione Salvatore Ersini, Gerlando Di Francesco, Antonino Traina e Melania ... Scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Porto Empedocle Scontro Consiglio