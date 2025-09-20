Porto del Tirreno prima stretta di mano tra commissario Latrofa e sindacati
Un incontro concreto e carico di aspettative ha segnato il primo faccia a faccia tra il commissario straordinario del porto del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, avviando un dialogo destinato a influenzare il futuro dello scalo. Un metodo fondato sul dialogo Il nuovo responsabile, presentandosi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: porto - tirreno
Porto, ok della regione su Cuccaro nuovo presidente Autorità di sistema Tirreno centrale
Secondo l’Agenzia delle dogane e la guardia costiera non era garantita la tracciabilità del pescato. La spedizione sul porto arrivata dal Senegal - facebook.com Vai su Facebook
Affitti brevi, a Firenze una task force per i controlli e stop ai caddy per turisti in centro: le nuove regole; Ponte sullo Stretto, lo stoccaggio dei materiali al porto di Gioia Tauro; Nuovo regolamento bagnini, cos’è cambiato e perché a Livorno si prevedono stabilimenti scoperti.
Porto Cesareo, bagnanti calpestano duna e gettano rifiuti: drone li riprende. Stretta sugli incivili - Intensificati i controlli sul turismo cafone e sulla sosta selvaggia Una nuova puntata del turismo ... Lo riporta bari.repubblica.it