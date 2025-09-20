Porte aperte per visitare gli impianti nucleari Sogin e Nucleco nel centro ricerche Casaccia di Roma
C'è ancora tempo fino a lunedì 22 settembre per iscriversi su www.sogin.it e visitare, venerdì 26 settembre, gli impianti nucleari Sogin e Nucleco presenti nel centro ricerche Casaccia di Roma. L'evento è realizzato in occasione della Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo scientifico e far conoscere il lavoro che il Gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale. Sono previsti due percorsi di visita, ciascuno della durata di circa un'ora. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Porte aperte all'Enea Casaccia per la notte dei ricercatori
