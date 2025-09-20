Porta Pia 155 anni dopo | fu vera gloria?

Porta Pia, 155 anni dopo: un evento che cambiò per sempre l’Italia, separando potere e fede. Fu una liberazione o un trauma storico irrisolto? ”La nostra stella, o Signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna, sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, diventi la splendida capitale del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

20 settembre al Mausoleo Ossario Garibaldino: apertura straordinaria; 20 Settembre 1870 – 20 Settembre 2025: i 155 anni della Breccia di Porta Pia; LA PROPOSTA – Gadi Polacco: Shabbat Porta Pia.

porta pia 155 anniI limiti della Chiesa - R50 / A 155 anni dalla breccia di Porta Pia, il 20 settembre 1870, che sancì la presa di Roma da parte delle truppe italiane e il compimento dell’Unità, ... Lo riporta repubblica.it

porta pia 155 anniRavenna celebra i 155 anni della breccia di Porta Pia - Nell’occasione sarà presentato il volume “I preti di Garibaldi” di Pietro Pistelli, alla presenza dell’autore ... Da ravenna24ore.it

