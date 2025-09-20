Porta Ovest Pessolano Oltre | Stop al cantiere inaccettabile una ferita che non può restare a lungo aperta

Salernotoday.it | 20 set 2025

“Lo stallo al cantiere di Porta Ovest è inaccettabile: è necessario un intervento tempestivo delle istituzioni competenti affinché si possa sbloccare una situazione che si protrae da troppo tempo e comporta problematiche rilevanti per la viabilità nell’area portuale”. Lo ha scritto il consigliere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

