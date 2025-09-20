Pontida Salvini arriva nonostante le coliche renali Vannacci | Noi gli eredi di Kirk La sinistra fa la vittima
Slogan contro immigrati e «zecche comuniste». Vannacci: «Io segretario? No, aspiro a continuare il mio lavoro in Ue». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: pontida - salvini
Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”
A Pontida Vannacci si prende la scena, Salvini lo saluta con gelo. I giovani gridano "Calenda, vaffanculo". Il generale promette: "Non voglio fare il segretario". Maglie di Kirk e Savoini che dice: "Putin è un moderato" - Il reportage di @CarusoCarmelo - X Vai su X
Apprensione per Matteo Salvini alla vigilia del tradizionale raduno di Pontida - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci star a Pontida, poi a sorpresa arriva Salvini nonostante le coliche: «Sto bene, ma fate piano»; Pontida, i Giovani della Lega a Forza Italia: “O con noi o contro”. L'arrivo a sorpresa di Salvini: “Soli contro tutti”; Salvini a Pontida nonostante le coliche renali: «Siete voi il mio riposo. ?Maglie nere per Kirk è lutto, armocromia è di Schlein».
Vannacci star a Pontida, poi a sorpresa arriva Salvini nonostante le coliche: «Sto bene, ma fate piano» - L'ex generale è il protagonista del tradizionale raduno leghista, acclamato dai giovani padani. Riporta msn.com
Salvini a sorpresa a Pontida pungola gli alleati. Vannacci: "Noi eredi di Kirk" - Dopo alcuni controlli medici per un problema di calcoli renali che l'hanno costretto a ... Secondo iltempo.it