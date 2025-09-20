Pontida Salvini arriva nonostante le coliche renali Vannacci | Noi gli eredi di Kirk La sinistra fa la vittima
Slogan contro immigrati e «zecche comuniste». Vannacci: «Io segretario? No, aspiro a continuare il mio lavoro in Ue». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: pontida - salvini
Salvini ha spiegato come vede 'Pontida 2025'
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
Salvini a Pontida: “Entro il raduno le prime intese sull’autonomia; in Lombardia cantieri per 26 miliardi”
A Salvini serve Vannacci: il mutuo aiuto di Pontida - X Vai su X
ANSA.it. . Parte la Pontida in stile Charlie Kirk. E a sorpresa arriva anche Salvini #ANSA https://ow.ly/CEv050WZP2E - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci star a Pontida, poi a sorpresa arriva Salvini nonostante le coliche: «Sto bene, ma fate piano»; «Make Pontida great again», applausi e cori per Vannacci; Festa Lega,Salvini a sorpresa a Pontida.
Vannacci star a Pontida, poi a sorpresa arriva Salvini nonostante le coliche: «Sto bene, ma fate piano» - L'ex generale è il protagonista del tradizionale raduno leghista, acclamato dai giovani padani. Segnala msn.com
Lega a Pontida, Vannacci tra i cori per Kirk. Salvini arriva a sorpresa: “Il mio riposo siete voi” - Sul pratone di Pontida la kermesse leghista si è aperta con un omaggio a Charlie Kirk, l’influencer conservatore americano ucciso in circostanze ancora ... Secondo thesocialpost.it