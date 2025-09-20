Pontida primo giorno del raduno della Lega Salvini | Non ci cancelleranno mai Veneto? Spero Stefani governatore

20 set 2025

La manifestazione dei giovani del Carroccio e l’ intervento del segretario Matteo Salvini nel primo giorno del consueto raduno della Lega sul pratone di Pontida (Bergamo). Presente anche il vicesegretario ed europarlamentare Roberto Vannacci, che ha respinto le ipotesi di una sua candidatura per il ruolo di Salvini. Ecco tutte le dichiarazioni del giorno. Salvini: “Se serve soli contro tutti, non ci cancelleranno mai”. Nella chiusura del suo intervento, Salvini ha criticato, anche alla luce dell’omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, quello che definisce il ‘linguaggio d’odio’ da parte della sinistra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

