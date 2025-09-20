Pontida l’urlo dei giovani della Lega contro l’ospitata a Carlo Calenda | Forza Italia scelga o con noi o contro – Il video

Open.online | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giovani della Lega, arrivando a Pontida, hanno intonato cori contro il segretario di Azione Carlo Calenda. «Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva Calenda», ha detto uno dei giovani leghisti con il megafono riferendosi alla presenza del segretario di Azione alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto. «Devono decidere se stare con noi o contro di noi». A quel punto i giovani leghisti hanno cantato: « Calenda, Calenda vaffanc. ». Non so se davvero @CarloCalenda aveva questa voglia di collaborare col centrodestra, oggi o domani, comunque a Pontida i giovani della Lega lo omaggiano con ripetuti “Calenda-Calenda vaffanculo”. 🔗 Leggi su Open.online

