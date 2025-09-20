Pontida l’arrivo a sorpresa di Matteo Salvini Il boato dei leghisti Cosa risponde a chi gli chiede | Come stai?

Open.online | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a Pontida. In mattinata la stessa Lega aveva fatto sapere che il segretario oggi non sarebbe andato all’abituale evento annuale del Carroccio per controlli medici per calcoli renali, ma sarebbe stato presente domani. E invece a sorpresa Salvini è arrivato proprio mentre sul palco interveniva l’ex generale ed eurodeputato Roberto Vannacci. «Come sto? Meglio.», ha risposto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai cronisti. «Non potevo non esserci, quindi magari stasera non potrò affondarmi nei pizzoccheri e nella polenta come avrei desiderato ma non ce la facevo a stare a casa. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pontida - arrivo

Lega, l'arrivo dei giovani a Pontida tra cori e striscioni

pontida l8217arrivo sorpresa matteoVannacci accolto come una star a Pontida, poi arriva Salvini: «Sto bene, ma (fate) piano» - L'ex generale per la prima volta protagonista del tradizionale raduno leghista, il 37esimo . Scrive msn.com

pontida l8217arrivo sorpresa matteoA Pontida (forse) resa dei conti tra le anime del Carroccio - I presidenti di Lombardia e Veneto Attlilio Fontana e Luca Zaia punzecchiano, il leader Matteo Salvini invita tutti al silenzio, l’eurodeputato e numero due della Lega Roberto Vannacci sta alla finest ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Pontida L8217arrivo Sorpresa Matteo