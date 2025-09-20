Pontida l’arrivo a sorpresa di Matteo Salvini Il boato dei leghisti Cosa risponde a chi gli chiede | Come stai?

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a Pontida. In mattinata la stessa Lega aveva fatto sapere che il segretario oggi non sarebbe andato all’abituale evento annuale del Carroccio per controlli medici per calcoli renali, ma sarebbe stato presente domani. E invece a sorpresa Salvini è arrivato proprio mentre sul palco interveniva l’ex generale ed eurodeputato Roberto Vannacci. «Come sto? Meglio.», ha risposto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai cronisti. «Non potevo non esserci, quindi magari stasera non potrò affondarmi nei pizzoccheri e nella polenta come avrei desiderato ma non ce la facevo a stare a casa. 🔗 Leggi su Open.online