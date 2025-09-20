Pontida i Giovani della Lega a Forza Italia | O con noi o contro Cori e vaffa

Roma, 20 settembre 2025 – Cori contro Calenda, ultimatum a Forza Italia (“scelga, o con noi o contro”). Inizia così il raduno dei Giovani della Lega sul pratone di Pontida, in Bergamasca. Domani sarà la volta del tradizionale raduno del partito e ci sarà anche il segretario Matteo Salvini, stasera assente per motivi di salute. I giovani militanti del Carroccio, arrivando a Pontida, hanno intonato cori contro il segretario di Azione Carlo Calenda. “Ripetiamolo a Calenda e a quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia che hanno voluto applaudire quello che diceva – ha detto uno dei giovani con il megafono riferendosi alla presenza di Calenda alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

