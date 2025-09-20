Pontida 2025 | la partita dell’identità della Lega tra regionali Vannacci e il caso Kirk

Cosa rappresenta quest’anno, per la Lega, l’evento a Pontida. La sfida dell’identità con l’ascesa di Vannacci nel partito, il caso Kirk e soprattutto, le elezioni regionali in Veneto. “ Merci, Jordan! Ci vediamo domani a Pontida!”. Ripostando un video di Jordan Bardella, eurodeputato e presidente del gruppo Patrioti per l’Europa a Bruxelles, Matteo Salvini confermato la sua presenza al raduno annuale della Lega. (Ansa Foto) – notizie.com Alla vigilia dell’evento, che comincerà domenica 21 settembre, per alcune ore (o minuti) era circolata l’ipotesi che il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier potesse non presenziarvi. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Pontida 2025: la partita dell’identità della Lega tra regionali, Vannacci e il caso Kirk

In questa notizia si parla di: pontida - partita

REGIONALI IN CAMPANIA. SALVINI: “SI DECIDE DOPO PONTIDA”. IL NOME A FINE MESE DI SETTEMBRE - X Vai su X

"Sono un uomo di pace, ma la partita la dobbiamo giocare”. Così il ct della nazionale maschile italiana Rino Gattuso sui due match tra Italia e Israele validi per la qualificazione ai Mondiali. Una parte dei tifosi, però, chiedeva che la partita non si disputasse: per Vai su Facebook

Lega a Pontida 21 settembre 2025: programma, ospiti e interventi. Salvini, Vannacci e la partita dell’identità - Sullo sfondo, due incognite: la gestione dell’“effetto Vannacci” e la trattativa sulle candidature regio ... Da italiaoggi.it

Torna Pontida, fra tensioni per le Regionali e caso Kirk - Sullo sfondo, l'"effetto Vannacci" e le tensioni interne che ricadono di fatto sulle elezioni regionali, segnate dall'incognita sui tre candidati governatori che il centrodestra non ha ancora ... ansa.it scrive