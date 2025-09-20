Pontecagnano partita la raccolta firme del Vopi contro la delocalizzazione dell' automedica del 118

Salernotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' partita, questa mattina, la raccolta firme organizzata dal Vopi per scongiurare la delocalizzazione dell'automedica del 118 da Pontecagnano. I volontari, insieme al presidente dell'associazione Vincenzo Savarese, hanno allestito uno stand nella centralissima Piazza Sabbato, mentre altri 50. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pontecagnano - partita

Pontecagnano, partita la raccolta firme del Vopi contro la delocalizzazione dell'automedica del 118; Pontecagnano: raccolta firme del VOPI per scongiurare la delocalizzazione dei medici del 118.

pontecagnano partita raccolta firmePontecagnano: raccolta firme del VOPI per scongiurare la delocalizzazione dei medici del 118 - Questa mattina il presidente dell’associazione Vincenzo Savarese e gli altri volontari sono in Piazza Sabbato a Pontecagnano con lo stand del VOPI che ha messo a disposizione dei cittadini oltre 50 ... Scrive ondanews.it

pontecagnano partita raccolta firmePontecagnano, gara di solidarietà per i 180 gatti sequestrati - Dopo il sequestro dei 180 gatti avvenuto la scorsa settimana in un appartamento di Pontecagnano Faiano, è partita una vera e propria gara di solidarietà per sostenere gli animali. Come scrive agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Pontecagnano Partita Raccolta Firme