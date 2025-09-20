Ponte sullo Stretto nuova lettera della commissione Ue per chiedere chiarimenti sull’impatto ambientale

La commissione Ue ha inviato una nuova lettera al ministero dell’Ambiente per chiedere chiarimenti sull’impatto ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, che ha potuto visionare il testo, l’organo esecutivo dell’Unione europea afferma di “aver individuato aree su cui sono necessari chiarimenti, così come ulteriori misure che dovrebbero aiutare le autorità italiane” a fronteggiare eventuali “lacune” prima di concedere l’autorizzazione allo sviluppo o avviare i lavori. La Commissione ha affermato di voler discutere l’impatto sugli habitat animali, le misure compensative e le questioni relative all’acqua, all’aria e al rumore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

