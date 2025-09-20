Ponte sullo Stretto l' Ue chiede chiarimenti sull' impatto ambientale Ciucci | E' normale dialettica
L’Unione europea chiede all’Italia nuovi approfondimenti sull'impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina. A Bruxelles hanno «individuato aree su cui sono necessari chiarimenti, nonché ulteriori misure che dovrebbero aiutare le autorità italiane» a colmare eventuali "carenze» prima di concedere l’autorizzazione allo sviluppo o avviare i lavori, come si legge nella lettera recapitata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato
