La Commissione Europea ha ribadito la rilevanza strategica del Ponte sullo Stretto ed espresso soddisfazione per il positivo dialogo avviato con le autorità italiane: sono ottime notizie. Bruxelles riceverà tutte le risposte necessarie. Così fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In giornata Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, aveva sottolineato: “Ieri l’Unione Europea ha trasmesso al governo italiano una lettera di chiarimenti per la violazione dei vincoli ambientali nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, dopo numerose segnalazioni da noi fatte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ponte sullo Stretto, il ministero: “Bruxelles riceverà le risposte necessarie”