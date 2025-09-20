Ponte sullo Stretto il ministero | Bruxelles riceverà le risposte necessarie
La Commissione Europea ha ribadito la rilevanza strategica del Ponte sullo Stretto ed espresso soddisfazione per il positivo dialogo avviato con le autorità italiane: sono ottime notizie. Bruxelles riceverà tutte le risposte necessarie. Così fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In giornata Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, aveva sottolineato: “Ieri l’Unione Europea ha trasmesso al governo italiano una lettera di chiarimenti per la violazione dei vincoli ambientali nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, dopo numerose segnalazioni da noi fatte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato
PONTE SULLO STRETTO | Matteo Renzi: "Rischia di essere un'opera di grande distrazione di massa". https://gazzettadelsud.it/?p=2102051 Vai su Facebook
Ponte Stretto: parla l'A.D. Pietro Ciucci https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/09/ponte-stretto-parla-lad-pietro-ciucci-466713e0-4bb1-4d71-8d48-e11452f47d03.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Cara Italia, ma il vostro bel Ponte sullo Stretto rispetta l'ambiente? Firmato: Bruxelles; A Bruxelles il campo largo contro il ponte sullo Stretto: Viola le norme europee; Ponte sullo Stretto, Bruxelles: «Progetto sotto osservazione».
Ponte sullo Stretto, Bonelli: "Dalla Ue nuova lettera di chiarimenti" - Il Ministero dei trasporti: "Commissione ha ribadito l'importanza strategica" ... Scrive rainews.it
Ciucci, 'la nota dell'Ue sul Ponte è normale dialettica' - "La nota della Commissione europea inviata al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, volta a richiedere alcuni approfondimenti sull'impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina ... Come scrive ansa.it