Ponte sullo Stretto il ministero | Bruxelles riceverà le risposte necessarie

Lapresse.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Europea ha ribadito la rilevanza strategica del Ponte sullo Stretto ed espresso soddisfazione per il positivo dialogo avviato con le autorità italiane: sono ottime notizie. Bruxelles riceverà tutte le risposte necessarie. Così fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In giornata Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, aveva sottolineato: “Ieri l’Unione Europea ha trasmesso al governo italiano una lettera di chiarimenti per la violazione dei vincoli ambientali nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, dopo numerose segnalazioni da noi fatte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ponte sullo stretto il ministero bruxelles ricever224 le risposte necessarie

© Lapresse.it - Ponte sullo Stretto, il ministero: “Bruxelles riceverà le risposte necessarie”

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato

Cara Italia, ma il vostro bel Ponte sullo Stretto rispetta l'ambiente? Firmato: Bruxelles; A Bruxelles il campo largo contro il ponte sullo Stretto: Viola le norme europee; Ponte sullo Stretto, Bruxelles: «Progetto sotto osservazione».

ponte stretto ministero bruxellesPonte sullo Stretto, Bonelli: "Dalla Ue nuova lettera di chiarimenti" - Il Ministero dei trasporti: "Commissione ha ribadito l'importanza strategica" ... Scrive rainews.it

ponte stretto ministero bruxellesCiucci, 'la nota dell'Ue sul Ponte è normale dialettica' - "La nota della Commissione europea inviata al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, volta a richiedere alcuni approfondimenti sull'impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Ministero Bruxelles