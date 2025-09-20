Ponte sullo Stretto e sicurezza della navigazione | torna a riunirsi il Tavolo tecnico

Torna a riunirsi il doppio Tavolo tecnico per la sicurezza della navigazione e per il collegamento dinamico nello Stretto di Messina. Il nuovo coordinatore, l'imprenditore Rocco Finocchiaro, proprietario del "Zancle 757 yacht village", il quale ha preso il posto dell'ammiraglio Nunzio Martello – per scelta politica voluta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini –, convocherà per i primi.

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato

