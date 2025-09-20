Ponte sullo Stretto dalla Ue nuova lettera di chiarimenti Ciucci | E' normale dialettica
«Poche ore fa l’ Unione europea ha trasmesso all’Italia una nuova lettera dura di chiarimenti riguardo al ponte sullo Stretto di Messina, per le procedure attinenti ai vincoli ambientali, e anche un’altra alcuni giorni fa anche in risposta a una mia richiesta in materia di appalti». Lo ha annunciato stamani a Mestre (Venezia) Angelo Bonelli, di Avs, a margine di un incontro elettorale per. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato
PONTE SULLO STRETTO | Matteo Renzi: "Rischia di essere un'opera di grande distrazione di massa". https://gazzettadelsud.it/?p=2102051 Vai su Facebook
Ponte Stretto: parla l'A.D. Pietro Ciucci https://rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/09/ponte-stretto-parla-lad-pietro-ciucci-466713e0-4bb1-4d71-8d48-e11452f47d03.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Bonelli: 'Dalla Ue nuova lettera di chiarimenti sul Ponte'; Ponte sullo Stretto, nuova lettera dell’Ue: “Chiarimenti sulle norme ambientali”; Ponte sullo Stretto di Messina, nuovo reclamo all’Ue.
Ponte sullo Stretto, nuova lettera dell’Ue: “Chiarimenti sulle norme ambientali” - Bloomberg ha visionato il testo della missiva: “Le aree individuate per l’opera hanno un impatto sull’habitat degli animali”. Segnala repubblica.it
Ponte sullo Stretto, l’Ue chiede chiarimenti su vincoli ambientali: «Normale dialettica» - «Poche ore fa l’Unione europea ha trasmesso all’Italia una nuova lettera dura di chiarimenti riguardo al Ponte sullo Stretto di Messina, per le procedure attinenti ai vincoli ambientali, e anche ... Secondo meridionews.it