Ponte sullo Stretto cosa dice la nuova lettera inviata dall'Ue e come ha risposto il governo

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha inviato una lettera al Mase per chiedere nuovi chiarimenti sul Ponte sullo Stretto in seguito ai diversi reclami sulla violazione dei vincoli ambientali del progetto. Dal governo minimizzano, parlando di "normale dialettica" tra le istituzioni e assicurano che Bruxelles riceverà tutte le risposte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato

Ponte sullo Stretto, cosa dice la nuova lettera inviata dall’Ue e come ha risposto il governo; Ponte Stretto, ok al progetto. Salvini: 'Percorribile dal 2032-2033'; Ponte sullo Stretto, Salvini: Intestarlo a Berlusconi? E' un grande ma ha già Malpensa.

ponte stretto cosa dicePonte sullo Stretto, cosa dice la nuova lettera inviata dall’Ue e come ha risposto il governo - La Commissione europea ha inviato una lettera al Mase per chiedere nuovi chiarimenti sul Ponte sullo Stretto in seguito ai diversi reclami sulla violazione ... Come scrive fanpage.it

ponte stretto cosa dicePonte sullo Stretto, arriva la lettera della Commissione europea: occhi sull'impatto ambientale dell'opera - L'esecutivo Ue chiede chiarimenti sugli aspetti ambientali dell'opera, dopo che il vicepresidente della Commissione con delega all'industria, Stephane Sejourné, aveva annunciato verifiche sull'appalto ... Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Cosa Dice