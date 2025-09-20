Polo sportivo domani l’apertura a Lido Tre Archi
Entra nella piena operatività il Polo Sportivo a Lido Tre Archi, uno dei luoghi riqualificati grazie al bando periferie, per ricucire una terra bella, colorata, complessa al resto della città. Domani l’apertura ufficiale con un’intera giornata dedicata allo sport, dalle ore 10 alle ore 20. Il programma prevede al mattino alle ore 10 un torneo di calcetto nel campo all’aperto. nel pomeriggio, alle ore 16 sul palco ospiti come Pino e Marco Maddaloni, ex judoka, alle ore 17 l’ex calciatore della nazionale Billy Costacurta che dialogherà con il giornalista Carlo Cattaneo. Per tutto il pomeriggio si esibiranno artisti di strada, il taglio del nastro alle 18, a seguire il pugile Vincenzo Mangiacapre, per chiudere alle 19 con un campione di casa, il ginnasta Carlo Macchini, reduce dall’oro conquistato a Parigi alla Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
