Polizia intensifica i controlli antidroga nelle scuole di Avellino

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato della Questura di Avellino ha svolto un servizio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente frequentate da giovani e studenti, anche mediante il supporto di unità cinofile antidroga provenienti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

