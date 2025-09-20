Politica tabù in casa | 4,6 milioni di famiglie italiane non ne parlano mai Sud in testa con Calabria e Sicilia al 30% L’Istat rivela il grande disinteresse nazionale
La partecipazione politica degli italiani registra un netto declino negli ultimi vent'anni, con un allarmante disinteresse che coinvolge milioni di famiglie. Secondo il focus "La partecipazione politica in Italia" pubblicato dall'Istat, oltre 4,6 milioni di nuclei familiari non si confrontano mai su tematiche politiche, rappresentando il 17,6% delle famiglie residenti sul territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
