Politica Renzi alla Link | Non ringraziate per le possibilità prendetevi lo spazio da soli

(Adnkronos) – “Le opportunità e gli spazi dovete prenderveli da soli. La politica è compromesso e corrisponde a stare con le mani nel fango, sappiatelo”. Lo afferma il Presidente di Italia Viva Matteo Renzi alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: politica - renzi

La partita delle Regionali, Renzi con Giani: la politica si fa coi voti. “Bilanciamo la sinistra radicale”

Renzi (FdI) festeggia 40 anni in politica. Il sindaco: "Il suo è un primato raro. Un ruolo svolto con impegno e passione"

Giovani Hikikomori, Renzi: “La politica non può non affrontare il tema”

Matteo Renzi attacca il governo ed il Ministro degli Esteri Tajani sulla politica estera dell'Italia Vai su Facebook

#tagada Matteo Renzi attacca il governo ed il Ministro degli Esteri Tajani sulla politica estera dell'Italia - X Vai su X

Politica, Renzi alla Link: Non ringraziate per le possibilità, prendetevi lo spazio da soli; Politica, all’Università Link Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte premiano i migliori 60 'under 30'; Politica, Conte alla Link: Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini.

Politica, Renzi alla Link: "Non ringraziate per le possibilità, prendetevi lo spazio da soli" - Il Presidente di Italia Viva alla premiazione de “I 60 migliori under 30 della politica italiana” a Roma ... Segnala adnkronos.com

Politica, all’Università Link Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte premiano i migliori 60 'under 30' - l riconoscimento alle migliori giovani promesse della politica italiana che si sono già distinte all'interno delle principali istituzioni del Paese, sia a livello nazionale che locale ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive