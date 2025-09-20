Politica Conte alla Link | Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini

(Adnkronos) – “Non ho mai detto di venire dal sud Italia in maniera generica, ma ho sempre rivendicato le mie origini riferite alla semplicità anche di fronte a personalità come Xi Jinping e Trump”. Lo afferma il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: politica - conte

Conte: “Impegno del 5% del Pil per la difesa è un dazio mascherato. Europa divisa e incapace di far politica”

Inchiesta Milano, Conte: chi ha responsabilità politica tragga conseguenze

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, Conte: “Dimissioni di Sala? Chi ha responsabilità politica tragga le conseguenze”

Laura Giardina, la professoressa di nautica grillina: «Mai fatto politica, mi candido al posto di Giuseppe Conte» Vai su Facebook

#inonda De Luca: “Meloni intelligente, Conte operazione politica valida, ma non cancello le critiche del passato, anzi” - X Vai su X

Politica, Conte alla Link: Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini; Politica, all’Università Link Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte premiano i migliori 60 'under 30'; 60 under 30, l'evento sui giovani che stanno cambiando il Paese: Un'operazione di fiducia per chi s'impegna in politica.

Politica, Conte alla Link: "Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini" - “Non ho mai detto di venire dal sud Italia in maniera generica, ma ho sempre rivendicato le mie origini riferite alla semplicità anche di fronte a personalità come Xi Jinping e Trump”. Riporta adnkronos.com

Politica, all’Università Link Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte premiano i migliori 60 'under 30' - I migliori 60 'under 30' della politica italiana saranno premiati oggi all'Università Link. Come scrive notizie.tiscali.it