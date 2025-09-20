Policlinico violenza al Pronto soccorso | aggredita operatrice
Un'operatrice del Pronto soccorso generale dell'azienda Policlinico è stata aggredita ieri a tarda ora da un energumeno che si è introdotto con una bicicletta elettrica all'interno della struttura ospedaliera. E' quanto riferisce la Uil Fpl. La donna è stata percossa e spintonata riportando una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: policlinico - violenza
Dopo gli episodi di violenza avvenuti ieri al Policlinico di Catania, ha commentato la vicenda anche l'on. Adorno (M5S): "Inaccettabile che perfino professionisti impegnati nella cura di bambini subiscano aggressioni così brutali" Vai su Facebook
Policlinico, violenza al Pronto soccorso: aggredita operatrice; Nuova aggressione al Pronto soccorso del Policlinico di Messina, ferma condanna della Uil-Fpl; VIOLENZA AL POLICLINICO, UN 19ENNE AGGREDISCE I MEDICI DEL PRONTO SOCCORSO.
Nuova aggressione al Pronto soccorso del Policlinico, la condanna della Uil-Fpl “Solidarietà all’operatrice aggredita, servono atti concreti” - Un’operatrice del Pronto soccorso generale dell’azienda Policlinico è stata aggredita ieri a tarda ora da un uomo che si è introdotto con una bicicletta elettrica all’interno della struttura ospedalie ... Si legge su msn.com
Operatrice del pronto soccorso aggredita al Policlinico di Messina - Un’operatrice del Pronto soccorso generale del Policlinico di Messina è stata aggredita ieri a tarda ora da un uomo che si è introdotto con una bicicletta elettrica all’interno della struttura ospedal ... Secondo ilfattonisseno.it