Policlinico violenza al Pronto soccorso | aggredita operatrice

Messinatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operatrice del Pronto soccorso generale dell'azienda Policlinico è stata aggredita ieri a tarda ora da un energumeno che si è introdotto con una bicicletta elettrica all'interno della struttura ospedaliera. E' quanto riferisce la Uil Fpl. La donna è stata percossa e spintonata riportando una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

