Polemica sul podcast con il figlio di Totò Riina | la dura reazione dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia

L' Ordine dei giornalisti di Sicilia ha espresso forte indignazione per i contenuti di una conversazione trasmessa sul web tra i conduttori di un podcast e il figlio del boss mafioso Totò Riina. Secondo l'Ordine, non si può parlare di "intervista" poiché i conduttori non sono giornalisti e perché al figlio di Riina è stato permesso di esaltare la figura del padre senza alcun richiamo ai reati e alle condanne definitive a suo carico. Tale episodio viene definito "un'offesa alle vittime di Riina, a tutte le vittime di mafia e all'intera categoria dei giornalisti", con un pensiero particolare rivolto a chi ogni giorno esercita la professione rischiando la propria sicurezza personale e il proprio patrimonio a causa di querele temerarie.
