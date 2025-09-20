Polemica a distanza tra opposizione maggioranza | Linguaggio violento
“L'amministrazione Trantino nell'ultimo periodo ha collezionato una serie di brutte figure senza precedenti sul fronte dei regolamenti. Dopo il plateale abbandono dell'aula da parte di tutti i consiglieri sul regolamento di contrasto all'evasione Tari e lo stallo sul Regolamento delle affissioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scontro a distanza tra Rossi e Casillo ? Il "tempio del Foggia" al centro di una polemica a distanza tra l'allenatore rossonero e il patron dell'Heraclea Candela Vai su Facebook
Continuano le polemiche tra le Ong e il Viminale. Sos Mediterranee: “Assegnato porto di sbarco a oltre 1.300 km di distanza” - X Vai su X
Genova, bagarre in consiglio comunale. Chiarotti (Pd): “Vi abbiamo già appeso una volta”, poi le scuse - La maggioranza di centrosinistra aveva bocciato la richiesta ... Riporta ilsecoloxix.it
“Stia zitta”: esplode la polemica sessista in maggioranza a Venaria, clima incandescente in Comune - Non si tratta di opposizione contro maggioranza, ma di uno scontro interno, tra consiglieri dello stesso ... Scrive giornalelavoce.it