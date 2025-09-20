Polemica a distanza tra opposizione maggioranza | Linguaggio violento
“L'amministrazione Trantino nell'ultimo periodo ha collezionato una serie di brutte figure senza precedenti sul fronte dei regolamenti. Dopo il plateale abbandono dell'aula da parte di tutti i consiglieri sul regolamento di contrasto all'evasione Tari e lo stallo sul Regolamento delle affissioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: polemica - distanza
Polemica a distanza tra opposizione maggioranza: "Linguaggio violento"
Polemica a distanza tra opposizione maggioranza: "Linguaggio violento" https://ift.tt/ti8BJuY https://ift.tt/3JHnGDw - X Vai su X
Scontro a distanza tra Rossi e Casillo ? Il "tempio del Foggia" al centro di una polemica a distanza tra l'allenatore rossonero e il patron dell'Heraclea Candela - facebook.com Vai su Facebook
Polemica a distanza tra opposizione maggioranza: Linguaggio violento; Polemica a distanza tra opposizione maggioranza: 'Linguaggio violento'; “Stia zitta”: esplode la polemica sessista in maggioranza a Venaria, clima incandescente in Comune.
Genova, bagarre in consiglio comunale. Chiarotti (Pd): “Vi abbiamo già appeso una volta”, poi le scuse - La maggioranza di centrosinistra aveva bocciato la richiesta ... Secondo ilsecoloxix.it
“Stia zitta”: esplode la polemica sessista in maggioranza a Venaria, clima incandescente in Comune - Non si tratta di opposizione contro maggioranza, ma di uno scontro interno, tra consiglieri dello stesso ... Segnala giornalelavoce.it