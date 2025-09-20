Pole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan

Ilgiornaleditalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo posto per Lawson, Antonelli quarto, qualifiche da dimenticare per le Ferrari BAKU (AZERBAIJAN) - Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1'41"117 e beffa la sorprendente Wil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pole di verstappen davanti a sainz al gp di azerbaijan

© Ilgiornaleditalia.it - Pole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan

In questa notizia si parla di: pole - verstappen

Gp Silverstone, Verstappen pole e Ferrari in terza fila

F1 Gp Austria: le qualifiche Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen  Diretta

F1 Gp Austria: qualifiche al via, Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen Diretta

Pole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan; Verstappen, pazza pole a Baku! Disastro Ferrari: Leclerc 10° a muro, Hamilton 12°; F1, la griglia di partenza del GP d'Azerbaijan: Verstappen in pole a Baku, Leclerc solo decimo.

pole verstappen davanti sainzF1, Gp di Azerbaigian 2025: pole di Verstappen davanti a Sainz e Lawson - Altro capolavoro del campione del mondo in carica di F1 Max Verstappen che conquista la pole del Gp di Azerbaigian 2025 al termine di qualifiche assai ... Come scrive lapresse.it

pole verstappen davanti sainzPole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan - Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Come scrive laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Pole Verstappen Davanti Sainz