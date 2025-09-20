Pole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan
Terzo posto per Lawson, Antonelli quarto, qualifiche da dimenticare per le Ferrari BAKU (AZERBAIJAN) - Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1'41"117 e beffa la sorprendente Wil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: pole - verstappen
Gp Silverstone, Verstappen pole e Ferrari in terza fila
F1 Gp Austria: le qualifiche Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen Diretta
F1 Gp Austria: qualifiche al via, Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole. Ci prova anche Verstappen Diretta
Nel GP d'Italia a Monza, Max Verstappen ha portato a casa pole position, vittoria e due record che aggiungono una nuova pagina di storia: come ha fatto? Luca Colombo Vai su Facebook
Un weekend da incorniciare per Max #Verstappen. Pole position e vittoria, al netto delle battaglie iniziali, mai in discussione. Guidasse la McLaren, l'olandese avrebbe già messo un'ipoteca sul titolo. FENOMENO. #F1 #ItalianGP - X Vai su X
Pole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan; Verstappen, pazza pole a Baku! Disastro Ferrari: Leclerc 10° a muro, Hamilton 12°; F1, la griglia di partenza del GP d'Azerbaijan: Verstappen in pole a Baku, Leclerc solo decimo.
F1, Gp di Azerbaigian 2025: pole di Verstappen davanti a Sainz e Lawson - Altro capolavoro del campione del mondo in carica di F1 Max Verstappen che conquista la pole del Gp di Azerbaigian 2025 al termine di qualifiche assai ... Come scrive lapresse.it
Pole di Verstappen davanti a Sainz al Gp di Azerbaijan - Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Come scrive laprovinciacr.it