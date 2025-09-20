Polaresco si attende l’ok della Soprintendenza | Riapertura? Tempistiche incerte

Bergamo. Il centro è chiuso dallo scorso 30 giugno, ma del cantiere che rinnoverà lo Spazio Polaresco per rispondere alle nuove esigenze dei giovani al momento non c’è alcuna traccia. Nonostante la sospensione di tutte attività arrivata ad inizio estate, sul tavolo del Comune manca ancora un progetto definitivo. “Stiamo parlando con la Soprintendenza, attendiamo un parere positivo”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Palafrizzoni Ferruccio Rota. Dopo l’approvazione, lo step successivo è la gara d’appalto per individuare l’impresa a cui sarà affidato il cantiere. “I lavori dovrebbero durare un paio di mesi – continua Rota -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

