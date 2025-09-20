L’atmosfera nella Capitale è ormai da qualche giorno frizzante, in attesa che arrivi il fischio d’inizio di una partita che ha un contesto ed una storia tutta sua. Una rivalità che divide la città tra i colori biancoceleste e giallorosso, con quest’ultimi che hanno la necessità di prevalere per darsi lo slancio in vista del prosieguo della stagione. Domani, domenica 21 settembre, nella solita magnifica cornice di pubblico di un’ Olimpico che, da calendario, sarà casa della Lazio, la Roma proverà a diventare padrona del derby. La stracittadina è pronta a vivere un nuovo affascinante capitolo, che ha regalato soddisfazioni indelebili alla formazione giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Poker di Montella, celebre esultanza di Totti: storia dell'iconico Lazio-Roma 1-5