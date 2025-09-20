Pognano scontro tra auto e moto | 30enne gravemente ferito

Pognano. Un motociclista di trent’anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato sabato 20 settembre alle 11:40, sulla SP121, in via Monte Grappa, all’incrocio con via Verdi. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni disponibili sembra che l’auto, una Bmw guidata da un ragazzo di 20 anni, arrivasse da Brignano e stesse per svoltare imboccando la strada verso Arcene. La due ruote proveniva in senso opposto, in direzione Bergamo. L’impatto è stato violento, tanto da rompere la ruota davanti. Sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, che ha trasportato il giovane in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato alle 12:40. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

