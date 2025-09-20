Poche emozioni al Pinto | fra Casertana e Cosenza è una partita a scacchi che finisce patta

Tempo di lettura: 4 minuti Come erano belli i gemellaggi, come  sono  belli i gemellaggi, come quello fra  Cosenza  e  Casertana: saluti, striscioni, e cori ad omaggiare città e tifoserie, accomunate dagli stessi colori e dalla stessa passione per la propria squadra. Queste, sono le immagini che fanno bene allo sport, che ripuliscono i fattacci, e le trasferte vietate. In campo, le emozioni sono minori rispetto a quelle viste sugli spalti. Una partita molto bloccata e piena di tatticismi. A scacchi, si direbbe che è patta. Infatti, in campo è finita in parità. Le reti sono arrivate per due disattenzioni delle difese, e non per azioni elaborate o giocate da applausi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

