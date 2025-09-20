Poche emozioni al Pinto | fra Casertana e Cosenza è una partita a scacchi che finisce patta
Tempo di lettura: 4 minuti Come erano belli i gemellaggi, come sono belli i gemellaggi, come quello fra Cosenza e Casertana: saluti, striscioni, e cori ad omaggiare città e tifoserie, accomunate dagli stessi colori e dalla stessa passione per la propria squadra. Queste, sono le immagini che fanno bene allo sport, che ripuliscono i fattacci, e le trasferte vietate. In campo, le emozioni sono minori rispetto a quelle viste sugli spalti. Una partita molto bloccata e piena di tatticismi. A scacchi, si direbbe che è patta. Infatti, in campo è finita in parità. Le reti sono arrivate per due disattenzioni delle difese, e non per azioni elaborate o giocate da applausi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: poche - emozioni
LIVE Italia-Belgio 0-0, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: poche emozioni in avvio di primo tempo
Poche emozioni al Ferraris, Genoa-Lecce finisce 0-0 | Cronaca
La vittoria non arriva, Spezia fermato sullo 0-0: match con poche emozioni
La seconda serata di #ChampionsLeague comincia con due pareggi. Poche emozioni ad Atene, all’esordio assoluto in #UCL il #Pafos strappa un pareggio all’#Olympiakos. I ciprioti perdono prima #DavidLuiz per infortunio, poi rimangono in 10 per l’espulsio - X Vai su X
Varese fermato sullo 0-0 dal Chisola: buona prova della difesa, poche emozioni in attacco. Vai su Facebook
Cosenza, pareggio ricco di emozioni con la Casertana: festa dei tifosi sugli spalti; Emozioni e gol per i rossoblù, ma alla fine esulta la Casertana; La Casertana c’è e lo dimostra: 3-2 contro Potenza al “Pinto”.
Casertana-Potenza 3-2, un pieno di entusiasmo - Un fine settimana radioso per Caserta, per le emozioni dello sfavillante concerto di Ligabue ma anche per lo spettacolo visto in campo contemporaneamente al "Pinto", con il ... Come scrive ilmattino.it