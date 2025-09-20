Pizza Rossini la ricetta che divide il web Origine e ingredienti tu la mangeresti?

Pesaro, 20 settembre 2025 - La pizza Rossini di Pesaro tra tradizione e critiche: una specialità impareggiabile per qualcuno, una rivisitazione esagerata per altri. Di certo apprezzatissima dalla maggior parte dei golosi. Questo prodotto tipico locale ultimamente sta facendo molto parlare anche a livello internazionale, tra chi apprezza e chi critica, grazie in particolare a un video pubblicato dalla pagina Instagram dell’account spagnolo @directopaladar, un profilo che si occupa di gastronomia e viaggi. Pizza Rossini anche per i cani: “E loro ne vanno matti” Come è fatta la pizza Rossini?. Le critiche sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pizza Rossini, la ricetta che divide il web. Origine e ingredienti, tu la mangeresti?

In questa notizia si parla di: pizza - rossini

Pizza Rossini, la ricetta che divide il web. Origine e ingredienti, tu la mangeresti?; La pizza Rossini di Pesaro è diventata un caso sul web; Ananas sulla pizza? No, uova sode e maionese: la Rossini di Pesaro divide il web.

Ananas sulla pizza? No, uova sode e maionese: la "Rossini" di Pesaro divide il web - Dopo un video condiviso dalla pagina Instagram spagnola @directopaladar, la Pizza Rossini, icona gastronomica di Pesaro, è tornata a dividere il web. Secondo repubblica.it

A Pesaro è LA pizza, nel resto d’Italia un abominio - «Quando invito degli amici a casa per una pizza e mi accorgo di non avere la maionese e le uova, be’, è un bel guaio: devo inventarmi uno stratagemma, farmeli prestare o ritardare l’appuntamento per ... Da ilpost.it