Più poteri al ministero della Difesa contro i cyberattacchi Ecco il Ddl

AGI - Più poteri al ministero della Difesa contro i cyber attacchi, sia in tempo di guerra che di pace, consentendo ai militari di avere accesso agli elenchi delle reti strategiche ma anche di poter assumere hacker per fare attacchi e difendersi. Lo prevede un ddl presentato alla Camera dal Presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo (Forza Italia). Sul tema si era speso lo stesso ministro Crosetto, ricordando a più riprese come la cybersicurezza sia ormai cruciale sul piano della difesa della Nazione, una nuova forma di guerra contro la quale, aveva ricordato Crosetto in audizione, la risposta sconta tra l'altro il tetto degli stipendi della pubblica amministrazione con il quale "non trovi neanche il più sfigato degli hacker". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Più poteri al ministero della Difesa contro i cyberattacchi. Ecco il Ddl

In questa notizia si parla di: poteri - ministero

Crosetto e la bozza per cambiare il ministero della Difesa con più poteri nella cybersicurezza. La mossa che potrebbe dare “fastidio” a Chigi

Napoli merita poteri speciali per decidere in autonomia il proprio futuro. Come ricordato dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Freni, dare più poteri alle città come per Roma, non è un privilegio ma responsabilità: gestire scuole, traspor Vai su Facebook

"il dovere del Pubblico Ministero di svolgere attività di indagini a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale". Cassazione, VI sezione, sent. 30196 del 3 settembre 2025. Potere assoluto. Totale. - X Vai su X

Cybersicurezza, l'Italia crea il suo "esercito di hacker" sotto il Ministero della Difesa: pronto il ddl - Il ddl introduce un esercito di hacker per difendere l’Italia da guerre ibride e attacchi cyber. Secondo msn.com

Hacker con poteri da 007 e accesso alla cybersecurity, ecco come cambia la Difesa - Nella casella mail dei tecnici di Palazzo Chigi è atterrato da qualche giorno il testo di un decreto che farà parlare di sé, dentro e fuori il governo, al rientro dalla pausa estiva. Scrive ilmessaggero.it