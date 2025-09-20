Più di 150 persone contro la piazza tattica in un quartiere di Milano

Oltre 150 persone hanno manifestato, sabato mattina 20 settembre, in piazza Bruzzano nel quartiere omonimo di Milano per chiedere di “cancellare” la piazza tattica recentemente realizzata dal Comune.“È l'ennesima follia urbanistica della giunta Sala, che sta penalizzando residenti e commercianti”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: persone - piazza

Rissa in piazza tra due gruppi di persone, tre persone soccorse con ferite da arma da taglio

Piazza Sant’Agostino: "Buona la prima". Oltre 400 persone per Luca Ward

Pentole, megafoni e anche le campane: perché centinaia di persone sono scese in piazza

Piazza Borsa gremita da migliaia di persone per la manifestazione contro l’azine militare di Israele Vai su Facebook

In Serbia 6 persone sono state arrestate per il crollo di Novi Sad, da cui iniziarono le grandi proteste contro il governo - In Serbia sei persone, tra cui l’ex ministro Tomislav Momirovic, sono state arrestate per il crollo della tettoia della stazione di Novi Sad dello scorso novembre. Secondo ilpost.it