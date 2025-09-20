Pisa scontro tra moto nel parcheggio del centro commerciale | morti due ragazzi di 16 e 17 anni

I due adolescenti si erano dati appuntamento con i loro motorini, probabilmente per compiere qualche evoluzione sulle due ruote, che erano la loro passione. Nello schianto era deceduto sul colpo il 17enne mentre il 16enne, che era rimasto gravemente ferito, è morto nelle scorse ore in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pisa - scontro

Scontro sulla Sarzanese Valdera a Pomarance: 22enne portata in elisoccorso all'ospedale di Pisa

Pisa: scontro fra auto a Calcinaia, fra i passeggeri anche un bimbo di due mesi

Scontro tra auto e moto sull’Aurelia. Un 42enne grave al Cisanello di Pisa

Blitz pro Pal a Pisa, scontro nel centrodestra. Ministra contro rettore. Cortei nelle città - X Vai su X

La polizia municipale di Pisa sta cercando di ricostruire la dinamica e il contesto in cui è avvenuto il tragico scontro tra due giovanissimi motociclisti avvenuto mercoledì 17 settembre. Al vaglio anche l'ipotesi che nel piazzale si stesse svolgendo un «challenge Vai su Facebook

Pisa, scontro tra moto in un parcheggio: morti due ragazzi di 16 e 17 anni; Lo scontro nel parcheggio, la morte a 17 anni: cosa è accaduto. Grave un altro giovane; Pisa, scontro tra moto nel parcheggio del centro commerciale: morti due ragazzi di 16 e 17 anni.

Pisa, scontro tra moto nel parcheggio del centro commerciale: morti due ragazzi di 16 e 17 anni - I due adolescenti si erano dati appuntamento con i loro motorini, probabilmente per compiere qualche evoluzione sulle due ruote, che erano la loro passione ... Da fanpage.it

Scontro tra moto a Pisa, non ce l’ha fatta Leonardo Renzoni. Anche il 16enne è morto dopo l’incidente - E’ doppia la tragedia avvenuta nel parcheggio dell’Ikea di Pisa nel pomeriggio del 17 settembre. Scrive lanazione.it