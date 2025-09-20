Pisa scontro fra moto | morto anche il secondo ragazzo Aveva 16 anni

Non ce l'ha fatta, Leonardo Renzoni, il 16enne coinvolto nell'incidente fra due moto avvenuto mercoledì 17 settembre 2025 nell’area di sosta adiacente ai cantieri navali, nella zona industriale a sud di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa, scontro fra moto: morto anche il secondo ragazzo. Aveva 16 anni

Scontro sulla Sarzanese Valdera a Pomarance: 22enne portata in elisoccorso all'ospedale di Pisa

Pisa: scontro fra auto a Calcinaia, fra i passeggeri anche un bimbo di due mesi

Scontro tra auto e moto sull’Aurelia. Un 42enne grave al Cisanello di Pisa

