Pisa muore anche il 16enne Leonardo Renzoni | è la seconda vittima delle acrobazie in moto

Lo scontro frontale nel parcheggio dell’Ikea: il 17enne Jacopo Gambini era morto sul colpo. Si è spento nella notte tra venerdì e sabato Leonardo Renzoni, il sedicenne rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra due moto avvenut o mercoledì 17 settembr e nel parcheggio dell’Ikea, nella zona industriale a sud di Pisa. Poche ore prima, la stessa sorte era toccata all’amico Jacopo Gambini, 17 anni, residente a San Martino a Ulmiano, nel comune di San Giuliano Terme, che era morto quasi subito dopo l’impatto. Il bilancio definitivo è dunque di due giovanissime vite spezzate, una doppia tragedia che ha colpito l’intera comunità pisana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pisa, muore anche il 16enne Leonardo Renzoni: è la seconda vittima delle acrobazie in moto

