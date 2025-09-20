Pisa col Napoli scalpitano i grandi nomi Stengs e Cuadrado vogliono la trequarti

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sterzate, dribbling, accelerazioni e bordate all’angolino, il tutto documentato da un bel video pubblicato dal Pisa Sporting Club sulla pagina ufficiale Instagram. Calvin Stengs e Juan Cuadrado stanno bene, si stanno allenando con intensità insieme al resto dei compagni e scalpitano per convincere Alberto Gilardino e conquistare così una maglia da titolare nelle sfide che costellano il cammino dei nerazzurri nella prossima settimana. A detta di tutti gli addetti ai lavori e degli ex compagni di squadra, il mancino olandese rappresenta uno degli acquisti più interessanti operato da una squadra italiana nella sessione estiva del calciomercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pisa col napoli scalpitano i grandi nomi stengs e cuadrado vogliono la trequarti

© Sport.quotidiano.net - Pisa, col Napoli scalpitano i grandi nomi. Stengs e Cuadrado vogliono la trequarti

In questa notizia si parla di: pisa - napoli

Il Genoa guarda in casa Napoli per un ritorno: c’è anche il Pisa

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta

Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli

Cosa fare a Pisa oggi - Pisa; Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma; Pisa, col Napoli scalpitano i grandi nomi. Stengs e Cuadrado vogliono la trequarti.

pisa napoli scalpitano grandiPisa, col Napoli scalpitano i grandi nomi. Stengs e Cuadrado vogliono la trequarti - L’olandese mette nel mirino la maglia da titolare, ma anche il colombiano può giocarsi il posto con Tramoni. Scrive sport.quotidiano.net

Pisa, Cuadrado: "Ho grandi aspettative, sono motivato. Darò il meglio” - Nuova avventura per Juan Cuadrado, che ha scelto di sposare il progetto tecnico del neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, dopo aver salutato ufficialmente l'Atalanta della famiglia Percassi. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Napoli Scalpitano Grandi