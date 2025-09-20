pisa col napoli scalpitano i grandi nomi stengs e cuadrado vogliono la trequarti

Sterzate, dribbling, accelerazioni e bordate all’angolino, il tutto documentato da un bel video pubblicato dal Pisa Sporting Club sulla pagina ufficiale Instagram. Calvin Stengs e Juan Cuadrado stanno bene, si stanno allenando con intensità insieme al resto dei compagni e scalpitano per convincere Alberto Gilardino e conquistare così una maglia da titolare nelle sfide che costellano il cammino dei nerazzurri nella prossima settimana. A detta di tutti gli addetti ai lavori e degli ex compagni di squadra, il mancino olandese rappresenta uno degli acquisti più interessanti operato da una squadra italiana nella sessione estiva del calciomercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

