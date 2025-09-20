Piombino potenziato il commissariato di polizia | in servizio sette nuovi agenti
Sette nuovi agenti, di cui quattro assegnati a fine giugno direttamente dal 229esimo corso di formazione e tre arrivati nel mese di settembre da altre sedi e con variegate esperienze operative. Sono i poliziotti che vanno a rafforzare l’attuale organico del Commissariato di polizia di Piombino. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
