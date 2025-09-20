Pioggia di metalli per l' Italia dell' atletica Battocletti bronzo nei 5000 metri
L'azzurra si prende un magnifico terzo posto in 14:55.42 con un'altra gara emozionante dietro alle fenomenali keniane: vince la primatista mondiale Beatrice Chebet (14:54.36) che completa la doppietta d'oro come alle Olimpiadi della passata stagione, argento per la campionessa uscente Faith Kipyegon (14:55.07) a quattro giorni dal successo nei 1500 metri. A Tokyo la fuoriclasse trentina esulta anche nei 5000 dopo il quarto posto dell'anno scorso ai Giochi di Parigi, dove aveva conquistato l'argento sulla doppia distanza, ed entra nella leggenda perché diventa la prima donna azzurra a festeggiare due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali, ci erano riusciti soltanto Pietro Mennea (argento 4x100 e bronzo 200 nel 1983) e Francesco Panetta (oro 3000 siepi e argento 10. 🔗 Leggi su Iltempo.it
