Piogge raffiche di vento e grandine | dalla Regione sbloccati i rimborsi anche a Parma

Fino a 5mila euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale è stata danneggiata, un contributo che sale fino a 20mila euro per le attività economiche e produttive colpite.Sono le misure economiche a copertura di privati e aziende colpite dall’eccezionale ondata di maltempo di luglio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: piogge - raffiche

Temperature in calo a Messina: previste piogge e forti raffiche di vento

Alberi abbattuti e allagamenti, piogge intense e raffiche di vento nella riviera Romagnola: le immagini dall’alto

Hong Kong, arriva la tempesta tropicale Tapah: piogge torrenziali e forti raffiche di vento

Piogge torrenziali e forti raffiche di vento hanno messo a dura prova la provincia, causando danni e richiedendo numerosi interventi per garantire la sicurezza Vai su Facebook

Maltempo a Hong Kong, la tempesta tropicale Tapah colpisce la Cina: forti piogge e raffiche di vento - X Vai su X

Piogge, raffiche di vento e grandine: dalla Regione sbloccati i rimborsi anche a Parma; Pioggia, grandine e raffiche di vento: allerta meteo in 18 regioni, la mappa del maltempo; Pioggia, grandine e raffiche di vento. L’allerta meteo in Campania della Protezione Civile.

Maltempo in Piemonte: supercella temporalesca su Ovest Astigiano. Grandine e alberi a terra - Un violento fronte temporalesco ha colpito questa sera l’Ovest Astigiano, portando piogge intense, raffiche di vento e grandinate. giornalelavoce.it scrive

Pioggia, grandine e raffiche di vento. L’allerta meteo in Campania della Protezione Civile - La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo su tutta la Campania per piogge e temporali a partire dalle 9 di domani mattina, mercoledì 10 settembre, e ... Lo riporta msn.com