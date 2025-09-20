Pio Esposito Inter l’attaccante classe 2005 verso la conferma da titolare? Chivu ha già deciso la coppia d’attacco col Sassuolo!

Cosa filtra. Dopo l'ottima prova fornita nella prima partita in Champions League con la maglia dell' Inter, Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, è pronto a scendere nuovamente in campo dal primo minuto. Stavolta il giovane talento nerazzurro affronterà il Sassuolo nella quarta giornata di Serie A, confermandosi tra le principali opzioni offensive di Cristian Chivu. Il tecnico dei nerazzurri sta valutando con attenzione il ballottaggio tra Esposito e il capitano Lautaro Martínez, reduce da un problema alla schiena che lo aveva costretto a saltare la sfida contro l' Ajax, nella quale era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

