Pio Esposito Inter Chivu decisivo per la permanenza in prima squadra? La rivelazione del tecnico nerazzurro | ecco cos’è successo al Mondiale per Club

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo l’esordio da titolare in Champions League. I dettagli. Alla vigilia della sfida di San Siro contro il Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, il tecnico dell’ Inter Cristian Chivu ha preso la parola in conferenza stampa. L’allenatore rumeno, al debutto da guida della prima squadra in questa stagione, ha affrontato diversi temi, soffermandosi in particolare sul percorso di crescita del giovane attaccante Francesco Pio Esposito, classe 2005, già protagonista al Mondiale per Club. Alla domanda su quanto abbia inciso nella scelta di trattenere il centravanti in rosa e sul rischio di caricare troppo il ragazzo di responsabilità, Chivu ha risposto con parole che testimoniano la stima per il suo allievo di lunga data. 🔗 Leggi su Internews24.com

