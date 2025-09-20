Pio Esposito è un giovane con i piedi per terra | l’Inter del futuro esiste già

Ilprimatonazionale.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, Stefano De Grandis: “Pio Esposito ha personalità e capacità di difendere il pallone. Sul paragone con Dzeko dico questo” Quando si parla di settore giovanile dell’Inter, il cognome Esposito è ormai una certezza. Dopo i fratelli Sebastiano e Salvatore, un’altra gemma di famiglia sta iniziando a brillare, e lo ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Esposito Inter, quale sarà il futuro del giovane attaccante nerazzurro? Gli scenari possibili per l’ex attaccante di Empoli e Samp

Angelozzi sul giovane rinforzo dall’Inter: «Esposito, lo volevano tutti, ma con la volontà è venuto qua!»

Pio Esposito ha già stregato Gattuso, il futuro è Azzurro e limpido per il giovane attaccante dell’Inter: la considerazione che ha il ct per lui

Dimarco a Sky | Pio Esposito? Non è da tutti esordire così in Champions ha tutto il futuro davanti; Materazzi promuove la nuova Inter | Ben vengano le idee e il coraggio di Chivu Thuram è troppo forte Pio Esposito? C’è una cosa che mi ha colpito di lui; Pio Esposito a Inter TV | Abbiamo realizzato tutti gli esordi e ora è dobbiamo iniziare con il piede giusto.

pio esposito 232 giovanePio Esposito, il baby fenomeno dell'Inter divide il bar sport dei social: «È un predestinato», «Ha appena allacciato gli scarpini e lo trattano già come Ronaldo» - Dopo l'esordio (positivo, ma senza gol) in Champions contro l'Ajax, l'attaccante classe 2005 &#232; stato esaltato dai commentatori e fa sognare i tifosi nerazzurri. Si legge su milano.corriere.it

pio esposito 232 giovaneBoban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale” - Esordio con i fiocchi in Champions League per Pio Esposito, che ha disputato una partita splendida contro l'Ajax ... Lo riporta fanpage.it

