Pio Esposito è un giovane con i piedi per terra | l’Inter del futuro esiste già

Inter, Stefano De Grandis: “Pio Esposito ha personalità e capacità di difendere il pallone. Sul paragone con Dzeko dico questo” Quando si parla di settore giovanile dell’Inter, il cognome Esposito è ormai una certezza. Dopo i fratelli Sebastiano e Salvatore, un’altra gemma di famiglia sta iniziando a brillare, e lo ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Pio Esposito è un giovane con i piedi per terra: l’Inter del futuro esiste già

In questa notizia si parla di: esposito - giovane

Esposito Inter, quale sarà il futuro del giovane attaccante nerazzurro? Gli scenari possibili per l’ex attaccante di Empoli e Samp

Angelozzi sul giovane rinforzo dall’Inter: «Esposito, lo volevano tutti, ma con la volontà è venuto qua!»

Pio Esposito ha già stregato Gattuso, il futuro è Azzurro e limpido per il giovane attaccante dell’Inter: la considerazione che ha il ct per lui

L’esaltazione per una partita normale di Pio Esposito contro l’ajax più scarso degli ultimi 20 anni quando c’è Giovane del Verona che da 3 partite sembra Di Maria. - X Vai su X

Il francese trova subito l'intesa col giovane Esposito e regala i primi tre punti europei all'Inter con una doppietta Vai su Facebook

Dimarco a Sky | Pio Esposito? Non è da tutti esordire così in Champions ha tutto il futuro davanti; Materazzi promuove la nuova Inter | Ben vengano le idee e il coraggio di Chivu Thuram è troppo forte Pio Esposito? C’è una cosa che mi ha colpito di lui; Pio Esposito a Inter TV | Abbiamo realizzato tutti gli esordi e ora è dobbiamo iniziare con il piede giusto.

Pio Esposito, il baby fenomeno dell'Inter divide il bar sport dei social: «È un predestinato», «Ha appena allacciato gli scarpini e lo trattano già come Ronaldo» - Dopo l'esordio (positivo, ma senza gol) in Champions contro l'Ajax, l'attaccante classe 2005 è stato esaltato dai commentatori e fa sognare i tifosi nerazzurri. Si legge su milano.corriere.it

Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale” - Esordio con i fiocchi in Champions League per Pio Esposito, che ha disputato una partita splendida contro l'Ajax ... Lo riporta fanpage.it